شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يطلق الرصاص على نفسه فى أحداث فيلم "11.11" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق النجم إياد نصار الرصاص على نفسه خلال أحداث فيلمه "11.11"، الذى انتهى من تصويره الأسابيع الماضية، ويمتلئ العمل بالكثير من أحداث الغموض والإثارة، حيث يفقد ابنه فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، كما يتورط إياد نصار في قضية كبرى، ويورط فيها عدد من الأشخاص دون قصد.

فيلم "11:11" تأليف ياسر عبد الباسط، وبطولة غادة عادل واياد نصار ومحمد الشرنوبى وهند عبدالحليم وعمر الشناوى وإنجى المقدم، وإخراج كريم أبوزيد فى أول تجربة إخراجية له في السينما.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه.