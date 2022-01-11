شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لإصابة عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا ودخوله المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، تريند محرك البحث جوجل بعد منذ إعلان اصابته بفيروس كورونا، ودخوله للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وهو الأمر الذى جعل جمهور ومحبى عبد الرحمن أبو زهرة يحاولون معرفة تفاصيل اصابته منذ البداية.

وكانت البداية بعدما قال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الكبير لـ"الخليج 365" إن والده مصاب بكورونا، وأنه قد تلقى اللقاح منذ فترة وحصل على الجرعات الثلاثة وآخر جرعة كانت التنشيطية يوم 27 ديسمبر الماضى، وطمأن نجل الفنان الكبير جمهوره قائلًا: الحمد لله صحته فى تحسن شديد ويسير على العلاج بشكل منتظم.

فيما قال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، إن الحالة الصحية للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة مستقرة، بعد أن أثبتت التحاليل الطبية إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنه يحظى برعاية طبية فائقة، مضيفًا أن النقابة تتابع حالته بشكل مستمر مع الأطباء المتابعين لحالته داخل مستشفى العزل بالعجوزة.

وفى مداخلة هاتفية الفنان مفيد عاشور، في إحدى البرامج التليفزيونية، قال، إن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة بصحة جيدة ولم يدخل العناية المركزية بعد إصابته بفيروس كورونا، وكل من تعامل مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أجرى مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وجميع من تعاملوا معه غير مصابين وبصحة جيدة".

وأكدت مي أبو زهرة، ابنة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، أن حالة والدها مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، ونشرت مي صورة قديمة لوالدها برفقتها على النيل، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "بابا حبيبي ادعوا له بالشفاء والعافية، وإنه يرده لينا بخير وسلام.. عنده كورونا بس الحمد لله حالته مستقرة".

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اسمه بالكامل عبد الرحمن عبد الرحمن محمود أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط عام 1934، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، وعمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959

أول عمل مسرحي له كان مسرحية (عودة الشباب) لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرح منها (أقوى من الزمن، قريب وغريب).

لمع تلفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري).

على صعيد السينما شارك في عشرات الأفلام منها (الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة)، كما قام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزأيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربية.