شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي وبسمة وهبة..من الاصابة بكورونا لـ وجع القلب بعد رحيل وائل الابراشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الحزن انتابت زملاء الإعلامي وائل الابراشى منذ إعلان خبر وفاته أمس مثلما حصل مع لميس الحديدي وبسمة وهبة، وذلك على خلفية إصابته بفيروس كورونا منذ عام تقريباً، لم تتحسن فيه حالته الصحية حتى توفى متأثراً بمرضه.

ولم تتخيل بسمة وهبة أو لميس الحديدي أنهما أثناء كتابة نعى زميلهما في المهنة سيكونا مصابتان بفيروس كورونا مثلما حصل مؤخراً ليزداد حزنهما بصورة أكبر بسبب رحيل رفيق الدرب بالنسبة لهن.

لميس الحديدي وتعليقها على وفاة وائل الابراشى

لميس الحديدي، كتبت فور علمها بخبر رحيل وائل الإبراشي، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر وكتبت "يا وائل.. مش كنا مستنيينك ترجع؟ يا وائل مش كنت بتقول بتحاول؟ يا وائل آه على الوجع يا رفيق الدرب، ربنا يرحمك".



لميس الحديدي

بسمة وهبة وأول ظهور بعد اوميكرون

انهارت الإعلامية بسمة وهبة، في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس أوميكرون متحور كورونا، خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت بسمة وهبة خلال الفيديو: "نصيحة منى اللى حاسس ان عنده دور برد ميتعاملش انه دور برد، ويعرف علطول انه أوميكرون ويبدأ ياخد العلاج والمسحة مش بتطلع من اول مرة ايجابى". واختتمت بسمة وهبة حديثها: "من ساعة خبر وفاة وائل وانا معنوياتي صفر دموع لا تتوقف على فقدان أستاذى وزميلى وصديقى اللي رحيله صدمة كبيرة، الله يرحمه ويشفيني ويشفي كل مريض".