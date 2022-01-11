عبير صبري بدون مكياج ورنا سماحة مع زوجها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة من أحدث ظهور لها.

بوسي

نشرت المطربة بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب من داخل سيارتها.

خالد عليش وزوجته

نشر الفنان والمذيع خالد عليش صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لهما.

رنا سماحة وزوجها

نشرت المطربة رنا سماحة صورة تجمعهما بزوجها ومولودها من داخل الطائرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لهما.

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة "سيلفي" تجمعها بعائلتها، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة "سيلفي" من داخل سيارتها دون مكياج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا شتويًا جذابًا.

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل أحد الأماكن الترفيهية.