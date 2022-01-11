تزوج ملكة جمال لبنان.. وأعلن توبته مع زوجته الفنانة الشهيرة.. شاهد آخر صورة لـ “محمد العربي” قبل خبر وفاته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 12:50 صباحاً - تصدر اسم الفنان المعتزل محمد العربي محركات البحث في مصر، الأحد، بعدما انتشرت شائعات عن وفاته.

واتضحت الحقيقة فيما بعد بأن تشابه اسم الفنان مع شقيق رجل الأعمال المصري الشهير محمود العربي “محمد” الذي توفي العام الماضي عن عمر ناهز 95 عاما، كان وراء انتشار الشائعة.

ونفت مصادر لوسائل إعلام محلية مصرية، وفاة الفنان محمد العربي، مؤكدة أنه بخير وزوجته وبناته “إيمان، غفران، نوران”.

محمد العربي

الفنان محمد العربى يعد واحدًا من أهم ممثلي جيل السبعينات حيث قدم العديد من الأدوار الهامة والمميزة في تاريخ الدراما المصرية، ولكنه ابتعد بشكل نهائي عن الفن مع زوجته الفنانة هناء ثروت التي لحقته بالاعتزال هي الأخرى.

الفنان محمد العربي وزوجته الفنانة المعتزلة هناء ثروت

ترك محمد العربي إرثاً كبير من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية التي لاقت الكثير من الإعجاب والمشاهدات في هذا الوقت، حيث اعتزل الفنان محمد العربي التمثيل بعد تقديمه روائع من الأعمال الدرامية

محمد العربي وزوجته هناء ثروت وإبنتيهما : “إيمان وغفران”

محمد عبد البديع العربي، هو واحد من أبرز الفنانين المصريين لجيل السبعينات والثمانينات فهو فنان مصري ولد في القاهرة في 2 أغسطس عام 1946، قدم العديد من الأعمال الدرامية والتلفزيونية بدأ مشواره الفني عام 1972، حيث عمل مع مجموعة كبيرة من مخرجين وممثلين ومنتجين كانوا الأبرز في هذا الوقت، إلى أن قرر الإعتزال من الفن والتوبة على حد تعبيره آن ذاك

محمد العربي الآن بعد مرور 30 عامًاً من الأعتزال

رصيد محمد العربي، الفني يقترب من 60 عملا أبرزها: “أبو العلا البشري، أولاد آدم، برج الأكابر، محمد رسول الله، القاهرة والناس، حمام الملاطيلي، تحت التهديد، دقة زار، وتمضي الأيام، امرأة قتلها الحب، الرسالة”.

آخر صورة التقطت للفنان محمد العربي

زيجات محمد العربي

قبل اعتزال محمد العربي الفن مبكرًا، والابتعاد عن الأنظار، وزواجه من الفنانة المعتزلة هناء ثروت، تزوج أول مرة من الفنانة نادية أرسلان وهي ملكة جمال لبنان، التي ولدت يوم 27 مارس 1949، رحلت يوم 17 مايو عام 2008 بعد معاناة مع مرض السرطان، وكانت قد اعتزلت الفن عام 1989.

قدمت نادية أرسلان، نحو 30 عملا فنيا، أبرزها “حتى لايطير الدخان، ياعزيزي كلنا لصوص، أذكياء لكن أغبياء، إعدام طالب ثانوي، رحلة داخل امرأة، أريد حلا، بنات أخر زمن، شلة المشاغبين”.

أما الزيجه الثانية والأخيرة لمحمد العربي، فكانت من الفنانة هناء ثروت التي ولدت، 25 يوم فبراير 1954، وبدأت مشوارها في السبعينيات من القرن الماضي.

قبل اعتزالها الفن وارتداءها غطاء الرأس “الحجاب” وزواجها من الفنان محمد العربي، قدمت مايقرب من 50 عملا فنيًا، من أبرزها “أولاد أدم، محمد رسول الله، المصيدة، أيام العـذاب، وفاء بلا نهاية، عم حمزة”.

اعتزلت هناء ثروت الفن، وهى في عِز تألقها قبل نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، بعد زواجها من محمد العربي، وحفظت القرآن الكريم، وأنشأت دارًا للأيتام. ورزقت من زوجها بـ 3 فتيات هن: “إيمان، غفران، ونوران

قال الفنان محمد نجم في أحد البرامج، إنّ الفنانة هناء ثروت اعتزلت التمثيل بسببه، بعد أنّ ذهب بها للشيخ الشعراوي، وبعدها ارتدت الحجاب واعتزلت الفن بشكل نهائي، وزاد: “أرفض ظهور أي ممثلة عـارية في أي من عروضي المسرحية، أنا مسؤول عما ترتديه الفنانات، ويجب أنّ تظهر الممثلة بملابس محتشمة، الأمر ليس شدة بل قيمة”.

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