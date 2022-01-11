شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام طوال 5 أعوام ورد فعل ابنه وشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت أخبار تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل امام قلق قطاع كبير من محبيه وجمهوره ممن اصطدموا فور قراءة الخبر، الذى سبق وتكرر كثيراً طوال الفترة الأخيرة، إلا أنه في كل مرة يخرج أحد من أسرته وينفى تلك الأخبار جملة وتفصيلاً، مثلما حصل مؤخراً مع شقيق الزعيم المنتج عصام امام الذى نفى الأمر بتصريحاته لـ"الخليج 365"، مؤكداً أنه بخير ولا صحة لكل تلك الشائعات.



الزعيم عادل امام

شائعة وفاة الزعيم فى 2018 ورد رامى إمام

ولا تعد تلك الشائعة الأولى من نوعها حيث سبق أن خرجت شائعات وصلت لحد الوفاة قبل خمسة أعوام كاملة، وتحديداً فى 2018 ووقتها وصف نجله المخرج رامى امام الأمر بالسخيف، خاصة أن الأمر آنذاك تصدّر تويتر وصدق البعض تلك الأخبار، ليؤكد رامى امام أن الأسرة تنزعج من تلك الأقاويل التي تخرج دائماً ولا تستند لأى سند سوى صناعة التريند من جانب البعض".



عادل امام وابناءه فى صورة سابقة

آخر أعمال الزعيم عادل إمام

وكانت آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، ويشارك فى بطولته داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، هدى المفتى، طارق الإبيارى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، هادى الجيار، عمرو وهبة، إلهام عبد البديع، نهير أمين، أحمد فريد، محسن منصور، محمد التاجى، صفاء جلال، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام.

تدور أحداث المسلسل حول نور محمد أحمد (عادل إمام) الشهير بـ"فلانتينو" وزوجته "عفاف عصمت" (دلال عبد العزيز) ويمتلكان سلسلة مدارس انترنشونال يُطلق عليها اسم "مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها علي مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.