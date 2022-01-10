شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج عبد العظيم عن مشاركته فى "الجريمة": أعادنى لـ شريف عرفة بعد الإرهاب والكباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان حجاج عبد العظيم، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عن فيلم "الجريمة" الذى يعرض حاليًا فى السينمات منذ الأربعاء الماضى، حيث يشارك فى بطولته بجانب النجوم أحمد عز وماجد الكدوانى ومنة شلبى ورياض الخولى، للمخرج شريف عرفة.

وقال حجاج فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بالتعاون مع جميع أبطال العمل، وشعر أن هناك مباراة تمثيلية بين الجميع على حد قوله، معلقا: "فخور بالعمل مع مخرج كبير بحجم شريف عرفة كانت بدياتى الفنية معه فى فيلم "المنسى" و"الإرهاب والكباب"، وغيرها من الأعمال التى حققت نجاحا كبيرا.

فيلم "الجريمة" بطولة النجم أحمد عز الذي يجسد شخصية أحد المجرمين المحترفين الذي يعاني من الهلوسة، ويهرب من المستشفى، ثم يتورط في جرائم أخرى تتشابك مع عدد من الشخصيات الهامة أصحاب النفوذ، ويشارك في بطولته أيضًا: منة شلبي وماجد الكدواني، بالإضافة إلى سيد رجب، والفنانين حجاج عبدالعظيم، محمد جمعة، رياض الخولي، محمد الشرنوبي، ناردين فرج، ميرنا نور الدين، وإخراج وتأليف شريف عرفة.

وتدور أحداث العمل في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني "عز"، من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ أنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.