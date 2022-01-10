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شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الكرة البرازيلية بيليه يستعيد ذكرياته مع آخر أيامه داخل الملاعب.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، على استعادة ذكرياته مع آخر أيامه داخل الساحرة المستدرة كلاعب قبل الاعتزال، ونشر صورة من احتفالات آخر مشاركة له، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب: "في آخر يوم لي بكيت بفرح وحزن في نفس الوقت، فرحة خاصة بالرحلة، حزين لأنني اضطررت إلى إنهاء الرحلة".
وحرص أسطورة الكرة البرازيلية، على بدء العام الجديد بصورة له من داخل الملاعب من إحدى مشاركاته داخل الساحرة المستديرة في أوج تألقه، حيث يظهر في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يقوم بربط حذائه استعدادا لخوض المباراة في إشارة إلى استعداده للعام الجديد، وكتب "بعد بضعة أيام من الراحة، أقوم بربط حذائي للعام الجديد الذي يبدأ، دع الجميع يعرفون أنني جاهز للمباراة القادمة".
بيليه
وحرص أسطورة الكرة البرازيلية منذ ايام، على تهنئة جماهيره ومتابعيه بقرب انتهاء عام 2021 وبداية 2022، ونشر صورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا: "أكتب هذه الرسالة إليكم جميعًا، كبادرة شكر مني للعام الذي ينتهي اليوم".
وأضاف بيليه: "شكرا جزيلا على كل الرسائل المحبة التي تلقيتها هذا العام، نحن نعيش في أوقاتا غير قابلة للتفسير، ما جعلنا أكثر اتحادًا، حتى لو كان ذلك يعني الابتعاد عن أولئك الذين نحبهم أكثر من غيرهم، ومع ذلك، فقدنا الكثير من الأصدقاء والعائلة على طول الطريق".
وتابع بيليه: "نحن ننجو من كل هذا مع إدراك أننا أفضل عندما نتصرف مع بعضنا البعض في الاعتبار، هذه المعركة لم تنته بعد، لكننا نحتفل اليوم بإمكانية البدء من جديد، أتمنى أن تغير هذه التجربة العالم، نرجو أن يكون لدينا المزيد من الحب لجيراننا، ومزيد من السلام بين الناس، ولعلنا نعرف كيف نحتفل بالحياة بشكل أفضل".