شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الأمريكية آمون ستار تزيل الستار عن أحدث أغانيها I tried to tell you والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الأمريكية آمون ستار، أحدث كليباتها بعنوان I tried to tell you، والتي استوحت فكرته من داخل قصر شامبليون بوسط البلد، بعد النجاح الذي حققته بكليبها الأول It Was Just a Kiss الذي تم تصويره بالكامل داخل الأهرامات المصرية بالجيزة.

ولقى الكليب الجديد الذي جاء بعنوان I tried to tell you، إعجاب الكثيرين من متابعيها وجمهورها، حيث إنها اشتهرت بكليباتها داخل الآثار المصرية ووسط الحضارة الفرعونية، وسبق لها التقاط الكثير من اللقطات وسط مقبرة خوفو في الأقصر، ووسط اهرامات سقارة.

وفى تصريحات سابقة للمطربة الأمريكية خلال برنامجها "ع الرايق" على الخليج 365، قالت: "اشتغلت مع محمود التهامى في 3 أغانى في ألبومى وأغنية مع وائل الفشنى، وحبيت العمل معهم جدا، وشعرت بجاذبية تجاه ما يقدمه وتواصلت معه وقدمنا 3 أغانى سويا".

وأضافت: "أحب أقدم دويتو مع النجم محمد حماقى لأن أصواتنا متلائمة مع بعض ودائما بختار الشخص اللى بغنى معاه مش عشان مشهور ولكن من وجهه نظرة هنقدم أغنية ناجحة ولا لا وإن شاء الله اقدم أغنية مع حماقى قريب سوا".

وتابعت:" بحب أشجع السيدات أنها تفضل وراء حلمها ولا تستسلم والسؤال السحرى كيف يمكن أى سيدة القيام بذلك أنا اريد تشجيع السيدات أنه لا يوجد أي حل سحرى خفى، أنه فقط من تريدين أن تكونى في العالم للوصول إلى ما تحلمين به".