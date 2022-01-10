شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد: أشارك فى مسلسل "ملف سرى" مع هانى سلامة للعرض فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إدوارد لـ"الخليج 365" إنه انضم إلى فريق عمل مسلسل "ملف سرى"، من بطولة هانى سلامة، ويجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل الذى انطلق تصويره والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى رأسهم ماجد المصرى، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، إيمان يوسف وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين.

وأحيا مؤخرا الفنان إدوارد وفريقه جيبسى حفلاً غنائيًا بمناسبة احتفالات رأس السنة، وكان قد أعرب مؤخرًا عن سعادته بنجاح حفلاته الأخيرة فى منطقة الساحل الشمالى، وأضاف فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن هذه الحفلات أعادت بالذاكرة 23 عامًا، عندما كان يحيي مثل هذه الحفلات الجماهيرية الكبيرة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الحفل أعطاه طاقة إيجابية جعلته هو وكل فرقته الموسيقية ألا يبتعدوا مرة أخرى عن الغناء ولن يجعل التمثيل يخطفه مرة أخرى، وحرص إدوارد على أن يوجه شكره إلى الجمهور الذى حرص على الحضور ووعدهم أن القادم سيكون أقوى، وأن هناك أغاني جديدة سيقوم الفريق بطرحها قريبًا.

فريق "جيبسى" بدأ فى التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية "ليندا" "لايلو" التى تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب، ومن مؤسسى الفريق أيضا الموزع الموسيقى أحمد عادل.

على الجانب الأخر انتهى إدوارد من تصوير حدوتة "خيال حلمى" من مسلسل "حد فاصل" ويجسد ضمن أحداثها شخصية رجل أعمال، حيث يبتعد عن الكوميديا من خلال هذه الحدوتة، وجمعت المشاهد الأخيرة من الحدوتة بين إدوارد والفنانة نانسي صلاح والتي تشاركه في بطولة الحدوتة، ويشارك فى البطولة كل من محمد مهران وغفران وعفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، والحدوتة من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.