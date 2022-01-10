شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل وخالد الصاوى يواصلان تصوير المشاهد الأخيرة لفيلم "شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج معوض إسماعيل إنه أوشك على الانتهاء من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "شمس" الذي يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين من بنيهم عمرو عبد الجليل وخالد الصاوى ومحمود عبد المغنى، ومن المقرر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة .

وقال معوض إسماعيل، إن أكثر ما حمسه للقيام بإخراج الفيلم أن قصته مختلفة جدًا خاصة أنها لها علاقة بالسايكو دراما، مشيرًا إلى أن العمل يلعب على نفسية الممثل وهو تحدٍ كبير لأي ممثل ولأي مخرج من المفترض أن يساعد الممثل أن تظهر تلك الحالة بسهولة.

وتابع معوض إسماعيل، تفاجأت بأن الفنانين خالد الصاوى وعمرو عبد الجليل أصدقاء منذ ما يقرب من 20 عامًا، ولكنها المرة الأولى التي يقفوا فيها أمام بعضهم البعض في عمل فني وهذا أمر جيد بالنسبة لى.

وأشار معوض إسماعيل إلى أنه يتبقى لما يقرب من يومين على انتهاء تصوير فيلم "شمس"، مشيرًا إلي أن العمل به مشاهد كثيرة صعبة جدًا ولا يوجد مشهد أصعب من الأخر، خاصة أماكن التصوير ومشاهد تصوير الأكشن كل مشهد هو عبارة عن فيلم بالنسبة لى.

الفيلم مأخوذة عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي في إطار اجتماعي تشويقي، فيما أنه استمر التصوير بالعمل بين أكثر من لوكيشن حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم انتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت لتصوير المشاهد الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و 6 أكتوبر .

فيلم "شمس" من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي ومن إخراج معوض اسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.



