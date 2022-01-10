صور| آدم الشرقاوي يأكل "فسيخ ورنجة" في كواليس برنامج "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان آدم الشرقاوي الشهير بـ"بيج زي"، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة قناة dmc ، في الحادية عشرة مساء اليوم.

وطرحت قناة dmc ، صورًا من كواليس الحلقة ، وعلق الحساب الرسمي : "حلقة مميزة مع بيج زي وصاحية السعادة، هتخليه يدوق الفسيخ والرنجة لأول مرة في حياته".

وأضاف الحساب الرسمي: "استنونا الليلة الإثنين الساعة 11 مساءًا فقط على "Dmc".

آدم الشرقاوي شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "لعبة نيوتن" أمام الفنانة منى زكي والفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج، وحقق نجاحا كبيرا.