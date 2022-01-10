فن ومشاهير

ثلاثة أيام.. فيفي عبده تقابل جمهورها في الإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن أحد المنتجعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استقباله للفنانة فيفي عبده، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، لتقابل جمهورها الإماراتي.

ونشرت فيفي بوستر ترويجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"انتظروني إن شاء الله أشوفكم وتشوفوني في أبو ظبي من 21 لـ23، بحبكم".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، 2019، بطولة كل من: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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