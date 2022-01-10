نورهان تنضم لأبطال مسلسل "يوتيرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انضمت الفنانة نورهان لأبطال مسلسل "يوتيرن"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2022.

ونشرت نورهان صورة لها أثناء تعاقدها على العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مسلسل يوتيرن رمضان 2022، بطولة ريهام حجاج صديقة وعشرة كواليس هبة رجل الغراب، الأستاذ توفيق عبد الحميد حبيب الكبير والصغير واللي واحشنا كلنا في أول عودة بعد 12 عام انقطاع".

وأضافت: "تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، المنتج الفني المحترم المثقف الواعي صبري السماك، بحب العدل جروب، بحب دوري، بحب ربنا".

مسلسل "يوتيرن"، يشارك في بطولته بجانب ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره.

كما يشارك في البطولة كل من عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي ومحمد كيلاني وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.