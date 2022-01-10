إياد نصار يطرح الإعلان التشويقي لـ فيلم 11.11 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان إياد نصار الإعلان التشويقي لفيلم "11.11"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق إيد على الفيديو: "الإعلان التشويقي لفيلم 11.11..مفيش حاجة بتحصل صدفة.. قريبا في دور العرض".

فيلم "11:11" تأليف ياسر عبدالباسط وبطولة غادة عادل وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم وعمر الشناوي وإنجي المقدم، وإخراج كريم أبو زيد في أول تجربة إخراجية له في السينما، وإنتاج شركة سيلفر جرين أيمن نجيب في ثاني تجربة إنتاجية بعد مسلسل "أنصاف مجانين".

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه .

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