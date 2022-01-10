محمد رمضان يكشف عن اسم مسلسله الجديد في رمضان 2022

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن اسم مسلسله الجديد، الذي من المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، مشوقًا جمهوره لهذا العمل، ومتمنيًا أن ينال إعجابهم.

وشارك محمد رمضان جمهوره بصورة له، من كواليس تصوير مسلسله الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام.

وعلق: “بسم الله توكلنا على الله المشوار، مسلسل رمضان 2022، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد، إخراج محمد ياسين.. ثقة في الله نجاح”.