شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ياسمين صبري تصاب بالجنون بعد تسريب فيديوهات اباحية لزوجها رجل الاعمال "احمد ابو هشيمة" ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجأة وبدون مقدمات أصبح اسم رجل الأعمال المصري الشهير المقرب من النظام أحمد أبوهشيمة، في صدارة محركات البحث على جوجل وكذلك تصدر التريند المصري على تويتر.

وبعد البحث عن السبب اتضح وجود مكالمات وفيديوهات جنسية مسربة زعم متداولوها أنها تخص أحمد ابوهشيمة.

ومن ضمن هذه التسجيلات المصورة والمسربة تسجيلات تظهر ابوهشيمة يتحدث فيها بشكل غير لائق عن فنانات مصريات وعلاقته بهن.

من جهتها قالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، إن “أجهزة الأمن ألقت القبض على تشكيل عصابي خطط لسرقة أحد الهواتف الخاصة بعائلة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بهدف تزوير صور وفيديوهات مما يتضمنه الهاتف بغرض ابتزاز رجل الأعمال والحصول منه على مبالغ مالية ضخمة”.

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