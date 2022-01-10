طلب إحاطة ضد إلهام شاهين.. وهذا ردّها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الجدل المثار حول طلب الإحاطة المقدم ضدها من النائب في البرلمان المصري مجدي الوليلي، والذي اعترض على منح درع جامعة عين شمس لها خلال تكريمها من الجامعة، قائلة: “غاوي شهرة، أي حد عايز يتشهر يحط اسمه جنب إلهام شاهين”.

وأوضحت أن جامعة عين شمس كرمت ضيوفها خلال الاحتفالية التي أذيعت عبر شاشة التليفزيون المصري، وكانت هي والموسيقار نادر العباسي من ضمن المكرمين، مشيرة إلى أن تكريمها من جامعة ليس بالجديد عليها، خلال عام 2021، تم تكريمها من الجامعة البريطانية، بالإضافة إلى تكريمها في يوم المرأة المصرية من كلية اللغة والإعلام بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتابعت: “التكريمين دول كانوا في 2021، وخلال السنوات الماضية تم تكريمي من أكثر من جامعة، ومن أكثر من دولة ورؤساء دول وفي أعياد وطنية، وده مش شيء جديد يعني، إيه الغريب في التكريم؟”.

وكان النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، للاعتراض على منح درع جامعة عين شمس للفنانة إلهام شاهين أثناء تكريمها داخل الجامعة، فيما كان الحفل مخصصا لتكريم العلماء وإسهاماتهم في المجتمع.

وأكد النائب السكندري أنه فوجئ منذ أيام بتكريم الفنانة إلهام شاهين في جامعة عين شمس التي تعد إحدى جامعات مصر العريقة، مضيفا أن التكريم وإهداء درع الجامعة وجائزة تفوق للفنانة تقديراً لدورها العلمي في المجتمع تم من جانب قيادات الجامعة وبمعرفتهم، وأن ما قامت به قيادات الجامعة غلطة كبيرة في حق الجامعة العريقة ومسيرتها العلمية.

وطالب بأن يكون لكل مقام مقال، وبأن تحترم الجامعة التخصص، وبأن يكون مثل هذه التكريم العلمي للعلماء وأساتذة الجامعة وخريجيها من مهندسين ومبتكرين وأطباء تميزوا ورفعوا اسم بلدهم في شتى المجالات العلمية.