شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استئصاله الحنجرة.. 5 معلومات عن عازف الكولة عبد الله حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عازف الكولة الشهير عبد الله حلمى مؤخرًا لأزمة صحية تسببت فى إجرائه عملية استئصل فيها الحنجرة بسبب إصابته بسرطان الحنجرة وبالطبع فقط النطق والكلام، ونذكر فى السطور التالية أهم المعلومات عنه:

- يعد عبد الله حلمى واحدًا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، ويعد عضوًا رسميًا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير.

- شارك "حلمي"، فى أغنيات ألبومات كل من جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.

- على الرغم من رحلة طويلة إلى باريس مدتها سبع سنوات قضاها عبدالله حلمى اختبر فيها حبه الجمهور الفرنسي بالفن الذي يقدِمه، وغلبه الشوق بعدها والاستقرار بمصر والزواج وانجاب خالد وعصام .

- أصدر ألبوما بالتعاون مع الراحل أحمد الحجار كموزع موسيقى ويحمل اسم حوار يظهر على غلافه وكأنما نقش بمصاحبة الكولة على أحد جدران المعابد الفرعونية.

وقال عصام نجل الفنان عبد الله حلمي، عازف الكولة الشهير، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن والده أجري عملية جراحية استأصل فيها الحنجرة وذلك بسبب إصابته بسرطان الحنجرة وبالطبع فقط النطق والكلام، مؤكدًا أن حالته النفسية ليست في أفضل حال لكنه بخير حاليًا، حيث إن العملية الجراحية كانت منذ عام كامل.

وأوضح عصام أن نقابة الموسيقيين كانت تتواصل معهم بعد العملية، لحين استقرت الحالة الصحية له، لكن الحالة حاليًا غير مستقرة أحيانًا تكون صحته جيدة وأحيانا لا.

وأشار عصام إلى أن الكثير من الفنانين يسألون على والده ويتواصلون معه للاطمئنان على صحة والده ومنهم الكينج محمد منير والذي يطمئن علي حالة والده بين الحين والآخر.





وكان قد دعم الموزع الموسيقى أحمد طارق يحيى، عازف الكولة الشهير عبد الله حلمى، بعد مرضه وفقدان صوته وناشد الفنانين بدعمه وزيارته، حيث كتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الفنان عبد الله حلمى، فقد صوته بسبب ظروفه الصحية، وبالتالي لن يتمكن من العزف على آلته".

وقال يحيى في منشوره على فيس بوك: "أتربينا على أغانى محمد منير وكتير مننا راح حفلاته وناس كتير تعرف اللى فى الصورة ده مين.. عبد الله حلمى من أطيب وأشطر عازفين الكولة في الوطن العربى.. تاريخه كبير جدًا ولعب مع مطربين كتير جدًا وفيه أغانى كلنا بنحبها وعمرنا ما شوفناه، وبجد دايمًا صوت آلته كانت دايمًا معايا في الهدوء والشجن وفى الفرح والخروج من أى مود كئيب".

وتابع: عم عبد الله حلمى ربنا وضعه فى اختبار لظروف صحية، فقد نعمة الكلام، وبالتالي العزف على آلته، قد إيه صعب إن الواحد مايعرفش يتكلم، بس الأصعب إن عمره كله اللى أفناه فى إتقان آلته اللى هى أكل عيشه.. يروح فى لحظة منه... أنا متأكد إن دى بداية لحاجات كتير عم عبد الله يقدر يعملها، مش نهاية لطموحه وعزيمته.