شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل خورشيد: قررت اعتزال المنولوج وأغنى مهرجانات عشان أكل عيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المونولوجست فيصل خورشيد عن أسفه وحزنه الشديد لانقراض فن المنولوج الذى كانت مصر تشتهر به سنوات طويلة، وقال في تصريحه لـ"الخليج 365": بصراحة أنا قررت اعتزال المنولوج مجبرًا ورغمًا عن أنفى وليس بإرادتى بعدما أنقرض هذا الفن، وأصبح فى طى النسيان وغير موجود بالمرة.

وأضاف خورشيد فى حديثه أنه قرر أن يغنى مهرجانات لأنها هى التى ستكون الطريق للعيش حاليًا، خاصة أنها أصبحت مسيطرة على كل الاحتفالات والأفراح، موضحًا أنه بالفعل كتبت منذ فترة أغنية، تقول كلماتها:

قررت أغير اسمى وهبقى حمو شيكا .. واخد تصريح نقابة اشمعنى حمو بيكا

هسيب المنولوجات ما بتأكلش عيش .. واغنى أغانى شعبى واسيب كمان بقشيش

أغنى أغانى حلوة نويت أعمل جروب .. ولو رفضوا الأغانى أرفعها على اليوتيوب

هناقش كل حاجة وأقول كلام عجيب.. وبكرة هيستضفنى أخويا عمرو أديب



فيصل خورشيد