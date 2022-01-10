نجم فريق واما يكشف عن تعرضه للاعتداء بأكاديمية الفنون

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 08:52 مساءً - كشف نجم فريق واما الفنان ” أحمد الشامي ” عن تعرضه للاعتداء خلال حضوره لمحاضرة بأكاديمية الفنون من جانب أعضاء هيئة التدريس والموظفين .
ولم يكشف أحمد الشامي عن تفاصيل الواقعة مشيرا إلى أنه سوف يعلن عنها عقب ظهور قرار الأكاديمية حول الواقعة بعد تقديمه لمذكرة بها منذ حوالي شهرين .
فكتب الشامي في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” شكرًا لكل الصحفيين أصدقائي اللي نفسهم يساعدوني في أزمة مع أكاديمية الفنون والتعدي على شخصي اللي تم وأنا في محاضرة من قبل أعضاء هيئة تدريس وموظفين ” .
وتابع : ” أنا في انتظار قرار الأكاديمية في الواقعة والمذكرة اللي تم تقديمها بشكل رسمي واللي بقالها شهرين وبعد كدة هعلن عن كل التفاصيل .. شكرا ” .
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