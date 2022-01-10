“لايف ستايلز ستوديوز” تشوّق الجمهور لجديد فايز السعيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عمدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” على تشويق الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي لأغنية الفنان فايز السعيد الجديدة “هلقد حلو” والمقرر صدورها في الأيام المقبلة على قناة الشركة الرسمية بموقع “يوتيوب”.

ونشرت صفحة “لايف ستايلز ستوديوز” على موقع “تويتر” صورة من كليب الأغنية الذي تم تصويره منذ أيام. وشوّقت “لايف ستايلز ستوديوز” المتابعين حول كيف سيكون شكل أول تعاون فني بين فايز السعيد والشركة، ودونت الشركة تعليقًا جاء فيه: “من كواليس تصوير أغنية “هلقد حلو” للنجم فايز السعيد فما الأجواء التي صُورت بها الأغنية؟”.

يذكر أن الأغنية باللهجة الخليجية وهي من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر أمّا الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج بسام الترك في دبي.