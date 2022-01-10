شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عبد الله حلمى: والدى استأصل الحنجرة وفقد النطق بسبب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام نجل الفنان عبد الله حلمي، عازف الكولة الشهير، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن والده أجري عملية جراحية استأصل فيها الحنجرة وذلك بسبب إصابته بسرطان الحنجرة وبالطبع فقط النطق والكلام، مؤكدًا أن حالته النفسية ليست في أفضل حال لكنه بخير حاليًا، حيث إن العملية الجراحية كانت منذ عام كامل.

وأوضح عصام أن نقابة الموسيقيين كانت تتواصل معهم بعد العملية، لحين استقرت الحالة الصحية له، لكن الحالة حاليًا غير مستقرة أحيانًا تكون صحته جيدة وأحيانا لا.

وأشار عصام إلى أن الكثير من الفنانين يسألون على والده ويتواصلون معه للاطمئنان على صحة والده ومنهم الكينج محمد منير والذي يطمئن علي حالة والده بين الحين والآخر.

وكان الموزع الموسيقى أحمد طارق يحيى، دعم عازف الكولة الشهير عبد الله حلمى، بعد مرضه وفقدان صوته وناشد الفنانين بدعمه وزيارته، حيث كتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الفنان عبد الله حلمى، فقد صوته بسبب ظروفه الصحية، وبالتالي لن يتمكن من العزف على آلته".

وقال يحيى في منشوره على فيس بوك: "أتربينا على أغانى محمد منير وكتير مننا راح حفلاته وناس كتير تعرف اللى فى الصورة ده مين.. عبد الله حلمى من أطيب وأشطر عازفين الكولة في الوطن العربى.. تاريخه كبير جدًا ولعب مع مطربين كتير جدًا وفيه أغانى كلنا بنحبها وعمرنا ما شوفناه، وبجد دايمًا صوت آلته كانت دايمًا معايا في الهدوء والشجن وفى الفرح والخروج من أى مود كئيب".