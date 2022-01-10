فيديو| فتحي عبدالوهاب ينشر مشهد "سرقة هاتفه" في كواليس فيلم "المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب مقطع فيديو من كواليس فيلم "المحكمة"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وظهر في الفيديو شخص يسرق هاتف الفنان فتحي عبد الوهاب، ضمن أحداث العمل.

وعلق فتحي عبد الوهاب على الفيديو : "من كواليس فيلم المحكمة".

وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبدالمغني، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي.