محمد ثروت يكشف عن اسمه في مسلسل "الفرح فرحنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد ثروت عن اسمه في مسلسل "الفرح فرحنا".

ونشر "ثروت" بوستر المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق "بسم الله الرحمن الرحيم، مسلسل الفرح فرحنا، سمير اسكوبار".

كما ينتظر محمد ثروت عرض فيلم ‏‎"تماسيح النيل"، بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين.