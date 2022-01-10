أمير المصري يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حضر الفنان أمير المصري افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذي يُعقد في الفترة ما بين 10 وحتى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك برعاية وحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وعن مشاركته في الفعالية، قال أمير المصري في بيان صحفي "شرف كبير لي أن أتواجد في افتتاح منتدى شباب العالم في حضور سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وأن أشاهد مع العالم كيف تتناول مصر العديد من الموضوعات الحيوية مثل مبادرة حياة كريمة، التنمية المستدامة في 2030، التحول الرقمي والتعليم، هذه التجربة غير مسبوقة بالنسبة لي واتمنى تكرارها في المستقبل".

وأعلنت إدارة المنتدى عن برنامج النسخة الرابعة التي تضم عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

جدير بالذكر أن أمير المصري يُعرض له في السينمات حاليًا فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، يوسف عثمان.