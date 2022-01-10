هاجر أحمد تنشر صورة رفقة زوجها وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة بكلمة واحدة: "سعادتي".

جدير بالذكر أن هاجر أحمد احتفلت في يوليو من العام الماضي بعقد قرانها على زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

وشاركت هاجر أحمد مؤخرًا في حكاية "بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الجزء الثاني لمسلسل "إلا أنا"، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

حكاية "بدون ضمان - إلا أنا" بطولة: هنادي مهنا، إسلام جمال، سلوى عثمان وغيرهم.