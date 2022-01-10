أقيم قبل 126 عامًا.. "القاهرة للسينما الفرنكوفونية" يحتفل بأول عرض سينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل 126 عامًا وتحديدًا في السادس من يناير عام 1896، استقبلت إحدى مقاهي مدينة الإسكندرية، أول عرض سينمائي في عروس البحر المتوسط، واحتفل مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بهذه المناسبة، في أتيليه بالإسكندرية.

شهد الاحتفالية عرض فيلم قصير، بمشاركة الدكتور ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة لسينما الفرنكوفونية، الدكتور مصطفى فهمي نائب رئيس المهرجان، الكاتب الصحفي هشام مراد، ريبيو ازازيا مدير إدارة الثقافة في جامعة سنجور وأدار الندوة الناقد السينمائي سامي حلمي.

وأكد الناقد السينمائي ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية أنهم يحتفلون بـ 126 عامَا من التلاقي والإبداع، ويعود الفضل للأخوان لوميير في وصول صناعة السينما لوضعها الأخير، ويعتبر عام ١٨٩٥ من وجهة نظر العالم هو بداية السينما في شكلها المتعارف عليه حاليا.

بينما أكد الدكتور مصطفى فهمي نائب رئيس المهرجان أن أثناء دراسته في رومانيا كان يسأله أصدقائه لماذا اختار الأخوين لوميير مدينة الإسكندرية للعرض، وكانت إجابته أن ذلك حدث لسببين الأول أن المجتمع السكندري كان به نهضة منذ أيام محمد علي وبه تعدد للثقافات، والسبب الثاني أنهما كانا يريدان مكان به دعم اقتصادي قوي وكانت الإسكندرية قوية اقتصاديًا وقتها.

بينما أعرب الكاتب الصحفي هشام مراد عن سعادته بإقامة هذا الاحتفال على أرض الإسكندرية حاضنة الثقافات الفرنكوفونية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تستضيف جامعة سنجور وهي أحد أذرع المنظمة الدولية للفرنكوفونية في العالم وقد تم تأسيسها عام ١٩٨٩.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية أقيمت دورته الأولى في الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر الماضي، بمشاركة 23 فيلماً من 10 دول أعضاء بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية.