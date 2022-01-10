هل يعمّد الأمير هاري وميغان ماركل ابنتهما في ويندسور؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن قرر الأمير هاري التخلي عن مهامه الملكية والعيش في الولايات المتحدة الأمريكية تكثر الأسئلة حول المكان الذي سيقرر الأمير تعميد ابنته ليليبت ديانا فيه. فإذا كان الأمير يسعى إلى تكريس مكانة ابنته في السلالة الملكية سيقوم بتعميدها في ويندسور على غرار أخيها ريتشي.

وقد ذكرت الصحف البريطانية أن هذا ما يسعى له الأمير هاري ولكنه ينتظر الظروف الملائمة للقيام بذلك، إذ إنه يصر على حصول العمادة في الكنيسة الأنغليكانية لكي يضمن وجود ابنته في سلالة العرش الملكي. وبناء على ذلك ستحصل الصغيرة على المرتبة التاسعة بدلاً من الأمير أندرو.

وفي سياق متصل، تلتقي ​الملكة إليزابيث​ الثانية، للمرة الأولى بحفيدتها ابنة الأمير هاري وميغان ماركل “​ليليبت ديانا​” في بريطانيا في الربيع المقبل.

وقد ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن دوقي ساسكس سيوجدان في المملكة المتحدة للمشاركة في ألعاب “Invictus”، التي ستُقام في الفترة بين 29 من آيار/مايو و5 من حزيران/يونيو المقبلين، في شمال أوروبا. يُشار إلى أن “ليليبت” لم تلتقِ أياً من أفراد العائلة المالكة حتى الآن، بمن في ذلك جداها الأمير تشارلز وكاميلا، وجدتها الملكة إليزابيث.