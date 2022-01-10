حقيقة تعرض مي كساب للاعتداء من بلطجية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تداول أخبار عن اعتداء “بلطجية” على الفنانة مي كساب أثناء تصوير بعض مشاهد مسلسل “حلم الأسمرات” على طريق الواحات البحرية وسرقة معدّات التصوير، كشفت مي حقيقة الأخبار التي تم تداولها عن الاعتداء عليها من “البلطجية”، وذلك في تصريحات صحافية قالت فيها: “أنا كنت في الاستوديو ولم أكن في نفس المشهد مع صابرين حين وقعت الحادثة”. وأضافت: “الحمد لله كلنا بخير وصابرين أيضاً، والكاميرا رجعت، وتم حلّ المشكلة ودياً”.

وكان فريق عمل مسلسل “حلم الأسمرات” قد تعرّض لهجوم من مجموعة “بلطجية”، أثناء تصوير مطاردة بالسيارات على طريق الواحات، حيث اعتدوا على طاقم العمل وسرقوا إحدى كاميرات التصوير والتي يبلغ ثمنها مليوني جنيه.

يُشار إلى أنه يشارك في بطولة مسلسل “حلم الأسمرات” الفنانون: صابرين، أحمد عبد العزيز، رانيا فريد شوقي، صلاح عبد الله، أنوشكا، كمال أبو رية، نهال عنبر، محمد رياض، سميرة عبد العزيز، شريف خير الله، وعدد كبير من نجوم الفن، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج حسني صالح.