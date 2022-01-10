بعد إهمال علاجها.. منة شلبي تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ما توجّهت الفنانة منة شلبي إلى قسم شرطة ثاني الغردقة لتحرير محضر ضد ممرضتين اتهمتهما بالتقصير في الاهتمام بصحة والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، والتي كانت مصابة بجرح، إذ استخدمتا المياه الساخنة بدلاً من الفاترة، مما أدى إلى تقيّح الجرح، كشفت منة عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها، في تصريحات صحافية قالت فيها: “ماما تعبت، الممرضات أهملوا وعملتلهم محضر”، وطالبت الجمهور بالدعاء لوالدتها بالشفاء حتى تتجاوز أزمتها الصحية الحالية مضيفة: “هي بقت أحسن… أدعولها”

وكانت منة شلبي قد تقدّمت ببلاغ ضد الممرضتين مؤكدةً أنهما تابعتان لإحدى الشركات الطبية الخاصة، التي استعانت بها للاهتمام بصحة والدتها خلال وجودهما في مدينة الجونة بمحافظة الغردقة، ولكنهما أهملتا الجرح الذي كانت تعاني منه والدتها، مما تسبّب لها في مضاعفات بسبب التعامل الخاطئ مع الجرح.

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة منة شلبي حالة من النجاح الفني خلال الفترة الحالية، وذلك تزامناً مع طرح فيلمَي “الجريمة” و”من أجل زيكو” اللذين تشارك في بطولتهما في دور العرض السينمائي، ونجح فيلم “الجريمة” في تصدّر قائمة إيرادات الأفلام على مدار الأيام الخمسة لعرضه.

كما تستعد منة لبدء تصوير دورها في مسلسل “بطلوع الروح” للمخرجة كاملة أبو ذكري، والمقرر أن يشارك في سباق الدراما الرمضاني 2022، وتقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة إلهام شاهين.