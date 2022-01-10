حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لرحيل والدته: “حاسس إني متلخبط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان حسن الرداد عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صورة جمعته مع والدته من أماكن عدة وقد تصدّرتها صورة لهما من الحرم المكي، في الذكرى السنوية الأولى لرحيلها.

وعلّق الرداد على الصور قائلاً: “الذكرى السنوية الأولى لوفاة قلبي وروحي، مش مصدّق إن فات سنة على رحيلك يا أمي، الوقت بيجري وفي نفس اللحظة بتحس إنه بطيء جداً وكأن الثانية بقت 100 سنة”.وأضاف: “مابتغيبيش عن عيني لحظة واحدة، والأيام غريبة قوي من غيرك، ربنا يرحمك وإن شاء الله في الجنة يا حبيبتي، بصراحة أنا مصدوم ومش عارف أكتب حاجة وحاسس إني متلخبط ومش عارف أقولك غير نفسي ييجي اليوم اللي أشوفك تاني، بحبك ياللي قلبي اتخلق عشان يحبك”.

واختتم الرداد تعليقه بطلب الدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة قائلاً: “أرجو الدعاء للسيدة فادية الرداد”.

يُذكر أن حسن الرداد عاد أخيراً من المملكة العربية السعودية بعد عرض مسرحيته الجديدة “في نص الليل” على هامش فعاليات “موسم الرياض”، وهي أول عمل فني يظهر فيه الرداد بعد عام من الأحزان، بسبب رحيل والدته، وأيضاً رحيل والدَي زوجته الفنانَين سمير غانم ودلال عبد العزيز.