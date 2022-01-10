“ويست سايد ستوري” يفوز بجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فازت النسخة الجديدة لفيلم الجريمة والدراما (ويست سايد ستوري) “قصة الحي الغربي” للمخرج ستيفن سبيلبرغ بجائزة غولدن غلوب أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي في الحفل الخاص بتوزيع جوائز غولدن غلوب يوم الأحد حسبما قال منظمون في بيان نُشر على الانترنت.

ويتناول الفيلم الموسيقي قصة حُب شباب تنشأ بين عصابات شوارع متنافسة. وفازت راشيل زيجلر بجائزة أفضل ممثلة سينمائية في فيلم موسيقي أو كوميدي.

وتجاهل ممثلون ومخرجون وشركات انتاج حفل توزيع جوائز غولدن غلوب هذا العام بشكل كبير بعد انتقادات في العام الماضي بأن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المسؤولة عن تنظيم الحفل تعمل وفق سياسات أخلاقية مشكوك بها وعدم وجود أعضاء سود.

وقررت شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية التي اعتادت بث الحفل منذ فترة طويلة عدم تغطيته هذا العام.

وأعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، التي قامت بتوسيع وتنويع عضويتها وأصلحت ممارساتها، الجوائز في حفل أقيم في بيفرلي هيلز خلف أبواب مغلقة. وأُعلن الفائزون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع غولدن غلوب.

وتجتذب جوائز غولدن غلوب الملايين من مشاهدي التلفزيون لحفل العشاء الذي يحضره المشاهير والذي يسوده حتى الآن شعور بعدم الرسمية بالمقارنة بحفل توزيع جوائز الأوسكار الذي يعد أعلى تكريم في صناعة السينما.