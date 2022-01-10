عارضة أزياء تونسية تتهم كريستيانو رونالدو بالتحرش بها.. أراد إقامة علاقة معها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت عارضة الأزياء التونسية حنان العش سخرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها أن نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو أراد إقامة علاقة عاطفية معها.

وجاء ذلك من خلال تصريح في برنامج تلفزيوني على قناة الحوار التونسية، وادعت العش أن البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2018، أرسل لها عديد الرسائل على تطبيق “واتساب” لكنها رفضت إجابته، بحسب موقع أر تي.

وأضافت أن رونالدو أرسل لها رسائل على “إنستغرام” بعد أن رآها وأعجب بها، مشددة على أنه حصل على رقم هاتفها من صديق واتصل بها.

وأكدت أن سبب عدم الحديث مسبقا عن الأمر، الخوف من أن يرسل النجم البرتغالي محاميه ومقاضاتها بسبب تصريحاتها عن حياته الشخصية.

وتندر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريح العش فيما اعتبر البعض الآخر أن العش تبحث عن الأضواء وإثارة الجدل.

وبعد موجة السخرية التي طالت العش، قامت الأخيرة بنشر مقطع فيديو كإثبات على صحة تواصل كريستيانو رونالدو معها وإعجابه بها.

وأظهرت عبر الفيديو أن رونالدو يتابعها عبر حسابها على إنستغرام كدليل على صحة كلامها في برنامج فكرة سامي الفهري والذي أثار موجة سخرية كبيرة مساء السبت.