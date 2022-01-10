“سبايدر مان” يواصل تصدره شباك تذاكر صالات أمريكا الشمالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال فيلم “سبايدر مان: نو واي هوم”، الجزء الأحدث في مغامرات الرجل العنكبوت، يتصدر بقوة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، إذ حقق إيرادات بلغت 33 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت شركة “إكزيبيتر ريليشنز” المتخصصة في الصناعة السينمائية.

وهذا الفيلم هو الأول في زمن كوفيد يحصد أكثر من مليار دولار في أمريكا الشمالية وفي العالم منذ انطلاقه في الصالات مما أعطى دفعاً قوياً للسينما التي تجهد للتعافي من جائحة كوفيد-19.

ويؤدي الممثل البريطاني توم هولاند دور البطل الخارق في الفيلم الذي يشبه في نجاحه الباهر على شباك التذاكر ما حققته الأجزاء التي سبقته، وكان يرتدي الزي الأحمر والأزرق فيها كل من توبي ماغواير ثم أندرو غارفيلد.

واحتفظ بالمركز الثاني فيلم “سينغ 2″، وهو الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الغنائي من شركة “يونيفرسال”، بإيرادات بلغت 12 مليون دولار، في الفترة الممتدة بين الجمعة والأحد في الصالات الأمريكية والكندية.

ويضمّ طاقم التمثيل الصوتي الضخم ماثيو ماكونهي وريس ويذرسبون وسكارليت جوهانسون والمغني بونو قائد فرقة “يو تو”.

أما جاسوسات فيلم “ذي 355 ” اللواتي جسدت أدوارهن الممثلات جيسيكا شاستين وبينيلوبي كروث وديان كروغر ولوبيتا نيونغو وفان بينغ بينغ، فصعدن إلى المركز الثالث إذ حقق الفيلم 4,8 ملايين دولار في أول عطلة نهاية أسبوع لاطلاقه.

وفي الأجواء الجاسوسية نفسها، تراجع “ذي كينغزمان” الذي احتلّ المرتبة الثالثة الأسبوع الفائت إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، إذ انخفضت إلى 3,3 ملايين دولار إيرادات هذا الفيلم الذي يؤدي دور البطولة فيه رالف فينس وجيما أرتيرتون وريس إيفانز.

ويتبعه من كثب في المرتبة الخامسة، فيلم “أمريكان أندردوغ” بإيرادات بلغت 2,4 ملايين دولار، ويتناول قصة عامل في متجر بقالة أصبح نجما في كرة القدم الأمريكية.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأمريكي:

6-“ذي ماتريكس: ريزوراكشنز” (1,9 ملايين دولار)

7-“ويست سايد ستوري” ( 1,4 مليون دولار)

8-“غوستباسترز”: أفتر لايف” (1,1 مليون دولار)

9-“ليكوريس بيتزا” ( مليون دولار)

10-“هاوس اوف غوتشي” (632 الف دولار)