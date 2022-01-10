شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحذر من صفحة وهمية على إنستجرام باسم ماجدة زكى تسب الإبراشى والإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من وجود صفحة وهمية تحمل اسم شقيقته الفنانة الكبيرة ماجدة زكى، تسب الإعلامى الكبير الراحل وائل الإبراشى وبعض الإعلاميين، موضحًا في تصريحه لـ"الخليج 365"، أنه أبلغ عنها، كما يحذر متابعى شقيقته ماجدة زكى من هذه الصفحة المزورة، خاصة أن شقيقته ليس لها أى صفحات على السوشيال ميديا، ولا تتعامل معها إطلاقا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكبيرة ماجدة زكى مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدي أبو عميرة، وشاركها البطولة خالد زكى وسهر الصايغ ومحمد أنور ورانيا فريد شوقى، و"هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز وهند صبرى وصلاح عبد الله، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.