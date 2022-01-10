شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان تشارك فى مسلسل "يوتيرن" مع ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة نورهان لمسلسل "يوتيرن" من بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر أن يعرض فى موسم رمضان المقبل، حيث تبدأ تصوير مشاهدها الأولى خلال يومين، فى الديكور الخاص بالعمل، وبدأت بطلة العمل تصوير مشاهدها الأولى أمس الأحد فى ديكور فيلا بعد انتهائها من تحضيرات الشخصية التى ستظهر بها هذا العام.

وانطلق تصوير المسلسل الخميس الماضى داخل إحدى فيلات منطقة الشيخ زايد، وجمعت عددا كبيرا من النجوم الشباب المشاركين في المسلسل منهم محمود حجازى وهلا السعيد مع مخرج العمل سامح عبد العزيز.

مسلسل "يوتيرن"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره، كما يشارك في البطولة كل من عبير صبرى وكريم قاسم ومحمود حجازى ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وكانت أخر أعمال الفنانة نورهان فى مسلسل "بين السما والأرض" مع النجم هاني سلامة، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من الفنانة نجلاء بدر، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ودرة وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من إخراج ماندو العدل وتأليف إسلام حافظ.