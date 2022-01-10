شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير فيلم سلمان خان Tiger 3 بسبب كورونا والمتحور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فيلم Tiger 3 لأزمة بعد تفشي فيروس كورونا والمتحور الجديد أميكرون Omicron، وسط فريق العمل، حسبما ذكر موقع entertainment ما تسبب في تعطيل تصوير فيلم Tiger 3 وهو أحدث أفلام النجم الهندي سلمان خان ويشارك في بطولته نجمة بوليوود كاترينا كيف، والفيلم من إخراج مانيش شارما .

سلمان خان و كاترينا كيف

وحسب التقرير قال مصدر إن تصوير فيلم Tiger 3 وهو من إنتاج شركة Yash Raj Films الشهيرة للإنتاج السينمائي، كان يفترض أن يستأنف في نيو دلهي بحلول منتصف شهر يناير الجاري إلا أن تصوير الفيلم تم تأجيله بسبب الوضعي الصحي الطارئ الحالي، وقال المصدر: "الوقت الحالي ليس ملائم لاستئناف تصوير فيلم بضخامة وأهمية Tiger 3، حتى في الهواء الطلق، أوميكرون تهديد صحي حقيقي والخيار الآمن والأفضل للتعامل مع ذلك الأمر هو تأجيل التصوير في نيو دلهي والذي كان يفترض أن يبدأ في يوم 12 يناير 2022 وأن يستمر لمدة 15 يوم".

وعلي جانب اخر تم تأجيل عدد من الأفلام الهندية غير Tiger 3، حيث تم تأجيل تصويرها بسبب أزمة تفشي جائحة كورونا ومن بينها فيلم Pathan وهو من بطلة النجم شاروخان والنجمة الهندية ديبيكا بادوكون وجون أبراهام ، وفيلم Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani، وهو من بطولة النجم رانفير سينغ والنجمة عليا بهات.