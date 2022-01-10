شكرا لقرائتكم خبر عن عدوية شعبان عبد الرحيم: أخويا مشانى من البيت علشان الفلوس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الشعبي الراحل، تفاصيل جديدة في قصة صراع أخواته على ميراث والده الراحل خاصة الخلاف مع شقيقه الأكبر عبد الرحيم، حيث قال في فيديو خاص لـ"الخليج 365": "اللى مشى أخوه من البيت علشان خاطر الفلوس يبقى ده أصلا مش جدع، وأنا خلاص عملت له بلوك من قلبى، مش من التليفون بس، وأنا أخوك الصغير ومش راضى باللى حصل".

وأضاف عدوية شعبان عبد الرحيم: "أنا مش عاوز فلوس قسمًا بالله، لو الفلوس اللى هاتيجى من حاجة أبويا 10 ملايين جنيه أنا ما عاوز منهم جنيه، لو هتبقوا مرضيين واعملوا كده، أنا تعبان ومش حمل كل شوية مشاكل، والمواضيع اللى بتحصل على الفاضى، عاوزين نشوف شغلنا مش عاوزين نبقى في قلق على طول، كفاية إن كان معايا فلوس كتير أوى وضاعت، صرفتها، بس بتاعتى ما أخدش حاجة من حد".

وتابع عدوية: "أنا لو حد من أخواتى ليه عندى فلوس، إن شاء الله أول ما أى حاجة من الأملاك تتباع، اللى ليه حاجة عندى هياخدها، أما دلوقتى فان كان معايا عربية ومبقاش معايا، فدا علشان أنا قفلت منها، وأختى لما أختى لما كان ليها معايا شوية فلوس كدا، قامت بعتت شوية من قرايب جوزها زنقوا عليا على الطريق وأنا سايق، يا إما كانوا عاوزين ياخدوا منى فلوس، أو يقتلونى، وربنا هو اللى شايف ساعتها كان ايه اللى ممكن يحصل".

واستكمل عدوية شعبان عبد الرحيم حديثه: "الكلام ده أنا ما تكلمتش فيه قبل كده، بس جه الوقت اللى أنا أقول فيه علشان محدش فاهم حاجة، يبقى نفهّم الناس، وأنا بردو مسامح في حقى بس مش مسامح اللى عمل معايا أى حركة وحشة، أنا خلاص شلته من قلبى إنما حقى نفسه أنا ممكن أسامح فيه، إنما المواقف هيا اللى ما اتخلينيش أسامح".

وكان عدوية قد أوضح لـ"الخليج 365" منذ أيام، قصة الصراع مع أخواته على الميراث قائلاً: "إحنا معندناش خلافات على الميراث، لأن الورث بتاعنا من أبونا كله عقارات، ومفيش حاجة اتباعت منها حتى الآن، وإزاى واحد فينا ما خدش ورثه طالما إحنا ما بعناش"، مضيفاً: "عبد الرحيم لما عمل المداخلة في التليفزيون يا إما مش فاهم اللى بيقوله، أو حد قايله يقول الكلام دا، يا إما اتجنن، واحنا مش ولاد حرام علشان نتخانق مع بعض مهما كانت الدنيا حلوة أو وحشة".

وتابع عدوية شعبان عبد الرحيم: "إحنا عاملين إعلام وراثة لو حد عاوز يبيع حاجة يجيب زبون، وحتى لو حد مننا اتخانق مع التانى مش هيبقى على الورث، لأن الأملاك كلها موجودة أصلا، فأبويا اتوفى وجاءت كورونا بعد وفاته بـ3 شهور والدنيا وقفت فى البيع، إحنا بعنا الفيلا بس اللى كان قاعد فيها إبويا، وكل واحد أخد حقه منها وعبد الرحيم أخد نصيبه".

واستطرد نجل شعبان عبد الرحيم: "إحنا 6 أخوات ومينفعش خمسة يتقفوا على واحد، أو حتى اتنين يتفقوا على الباقى، إحنا ماشيين بالأصول والشرع ومش هنعمل غير كدا، واعتقد من وجهة نظرى إن لو حد فينا بيطلع يتكلم فى الإعلام بيكون عاوز يسيط نفسه، وأنا شايف إن عبد الرحيم دماغه فوتت فى الحتة دى ومش عاجبنى الكلام اللى قاله".