شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "من أجل زيكو" يحصد 8 ملايين جنيه إيرادات فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "من أجل زيكو" إيرادات بلغت 8 ملايين جنيه، في شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، خلال 5 أيام عرض، وذلك بعد انطلاق الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء الماضى الموافق 5 يناير، ليحتل المركز الثانى في صدارة الإيرادات بعد فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز والذى حقق 10 ملايين جنيه.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "اذكى طفل في مصر"، يدفعهم هذا الامل الى الانطلاق في مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجئات الخطيرة.

فيلم "من أجل زيكو" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرد بيتر ميمى للمرة الثانية بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين

يذكر أن منة شلبى يعرض لها في نفس الوقت فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، ومحمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.