شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد طارق يحيى يدعم عازف الكولة عبد الله حلمى بعدما فقد صوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الموزع الموسيقى أحمد طارق يحيى، عازف الكولة الشهير عبد الله حلمى، بعد مرضه وفقدان صوته وناشد الفنانين بدعمه وزيارته، حيث كتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الفنان عبد الله حلمى، فقد صوته بسبب ظروفه الصحية، وبالتالي لن يتمكن من العزف على آلته".

وقال يحيى في منشوره على فيس بوك: "أتربينا على أغانى محمد منير وكتير مننا راح حفلاته وناس كتير تعرف اللى فى الصورة ده مين.. عبد الله حلمى من أطيب وأشطر عازفين الكولة في الوطن العربى.. تاريخه كبير جدًا ولعب مع مطربين كتير جدًا وفيه أغانى كلنا بنحبها وعمرنا ما شوفناه، وبجد دايمًا صوت آلته كانت دايمًا معايا في الهدوء والشجن وفى الفرح والخروج من أى مود كئيب".

وتابع: عم عبد الله حلمى ربنا وضعه فى اختبار لظروف صحية، فقد نعمة الكلام، وبالتالي العزف على آلته، قد إيه صعب إن الواحد مايعرفش يتكلم، بس الأصعب إن عمره كله اللى أفناه فى إتقان آلته اللى هى أكل عيشه.. يروح فى لحظة منه... أنا متأكد إن دى بداية لحاجات كتير عم عبد الله يقدر يعملها، مش نهاية لطموحه وعزيمته.

واختتم: لكن اللي طالبه منكم إنكم تردوا الجميل للراجل ده وتسألوا عليه، وتزوروه كل إما تفتكروا وساعدوه بشكل معنوى وغير معنوى.. ممكن كلمة أو فكرة من حد ترفع روحه المعنوية".

احمد طارق يحيى وعبدالله حلمى