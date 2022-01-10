شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأوبرا يجرى جولة سياحية ورحلة نيلية لفرقة الباليه الملكى القومى بجورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تنظيم جولة سياحية لفرقة الباليه الملكى القومى الجورجية احتفاءً بها باعتبارها أول فرقة أجنبية تزور الأوبرا فى العام الجديد والتى تقدم عرض نيران جورجيا على المسرح الكبير فى 5 حفلات صباحية ومسائية وذلك فى الثامنة مساء بعد غدٍ الأربعاء، والحادية عشر صباحًا والثامنة مساء يومى الخميس والجمعة المقبلين.

وقال رئيس الأوبرا إن الجولة لأعضاء الفرقة وعددهم 35 فنان وتشمل عدة معالم سياحية وتاريخية منها الأهرامات، القلعة، القاهرة الفاطمية وخان الخليلى بجانب رحلة نيلية، وأضاف إن إستضافة الفرق الأجنبية لتقديم عروضها فى مصر يأتى تجسيداً لفكرة حوار الحضارات وضمن أهداف دار الأوبرا للاطلاع على ثقافة الأخر من خلال الفنون الجادة التى تعد احد اهم جسور التواصل بين الشعوب .

تضم الفرقة 35 عارضًا محترفًا يؤدون مجموعة من التابلوهات الفلكلورية الراقصة تجمعها فكرة فنية واحدة تعبر عن اسم العرض وتحمل المشاهد فى رحلة إلى جورجيا القديمة عاكسة طابع مجتمعها الفريد فى شكل يتميز بالإبهار وتكامل العناصر الفنية من ملابس، ديكور، إضاءة، موسيقى ومدعم بتقنيات تكنولوجية حديثة منها رقصه النبلاء، رقصة المحاربين، المبارزة ، السير فى مدينه تبليسى القديمة، الخدعة، أمطار الربيع، التنافس، بدلة كولخيان، حفلة تنكرية والرقصة الأخيرة وغيرها .

يذكر أن فرقة الباليه الملكى القومى بجورجيا تحت قيادة جيلا بوتسخيشفلي ومايا كيكنادس قدمت عروضًا على اشهر المسارح العالمية فى 80 دولة على مداركثر من 30 عامًا وشهدها أكثر من 40 مليون مشاهد .