بسبب تغيبهم عن جنازة وائل الإبراشي .. ممثل مصري يشن هجوما قاسيا على الإعلاميين : ” كذابين ومنافقين “

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 05:46 مساءً - شن الممثل ” تامر سمير ” هجوما على نجوم الإعلام بسبب تغيبهم عن حضور جنازة زميلهم الإعلامي ” وائل الإبراشي ” التي أقيمت عقب صلاة ظهر اليوم من مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية .

واتهم تامر سمير الإعلاميين بالكذب والنفاق على خلفية ظهور البعض منهم بالأمس وهم يبكون عند إعلان خبر وفاة وائل الإبراشي ولكن اليوم غابوا عن حضور الجنازة ولم يتواجد سوى زوجة الفقيد وأسرته .

فكتب تامر سمير في منشور له عبر حسابه على فيس بوك : ” صلاة الجنازة علي وائل الإبراشي الله يرحمه تأكد أن كل اللي بكو أمس عليه أمام شاشات التلفزيون كذابين ومنافقين ” .

وتابع : ” الصلاة في الدقلهية مفيش غير مراته وأسرته إنما ولا إعلامي راح .. بس أكيد هيروحوا المسجد علشان اللقطة ، صلاة الجنازة أهم من العزاء بتاع اللقطة .. حتي مع زميلكم كدابين الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ” .