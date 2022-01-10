عمل بفرقة محمد منير وعلي الحجار .. عازف آلة الكولة الشهير يفقد صوته بسبب سرطان الحنجرة

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 05:46 مساءً - أعلن الملحن ” أحمد طارق يحيى ” عن فقدان أبرز نجوم فرقتي الفنانين (علي الحجار ومحمد منير) عازف آلة الكولة ” عبد الله حلمي ” لصوته نهائيا والقدرة على الكلام وبالتالي فقدانه لقدرته على العزف على خلفية إصابته بسرطان الحنجرة الذي يعاني منه منذ أكثر من عام .

وكشف أحمد طارق يحيى في منشور له عبر حسابه على فيس بوك عن تفاصيل أزمة عازف الكولة عبد الله حلمي الصحية مطالبا من الجمهور دعمه ومساندته معنويا لمساعدته في تخطي هذه الأزمة .

وتضمن المنشور صورة تجمع أحمد طارق يحيى بعبد الله حلمي كتب في تعليقه عليها : ” اتربينا على أغاني محمد منير وكتير مننا راح حفلاته وناس كتير تعرف اللي في الصورة ده مين .. عبد الله حلمي ” .

وتابع : ” من أطيب وأشطر عازفين الكولة في الوطن العربي .. تاريخه كبير جدا ولعب مع مطربين كتير جدا وفي أغاني كلنا بنحبها وعمرنا ما شفناه .. و بجد دايما صوت آلته كانت دايما معايا في الهدوء والشجن وفي الفرح والخروج من أي مود كئيب ” .

وأضاف : ” عم عبد الله ربنا وضعه في اختبار لظروف صحية فقد نعمة الكلام وبالتالي العزف على آلته .. اد إيه صعب إن الواحد مايعرفش يتكلم بس الأصعب إن عمره كله اللي أفناه ف إتقان آلته اللي هي أكل عيشه يروح ف لحظة منه ” .

واختتم أحمد طارق يحيى منشوره : ” أنا متأكد إن دي بداية لحاجات كتير عم عبد الله يقدر يعملها مش نهاية لطموحه وعزيمته .. ولكن اللي طالبه منكم إنكم تردوا الجميل للراجل ده وتسألوا عليه وتزوروه كل اما تفتكروا وساعدوه بشكل معنوي وغير معنوي .. ممكن كلمة أو فكرة من حد ترفع روحه المعنوية ” .

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159886989271473&set=a.10150348433541473&type=3