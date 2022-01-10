كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 05:46 مساءً - كشف مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج في تغريدة له يوم أمس الأحد عن عثور الشرطة الأمريكية على الممثل الكوميدي ” بوب ساجيت ” ميتا في غرفته بفندق ريتز كارلتون في أورلاندو بولاية فلوريدا.
وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج في تغريدته أن الشرطة لم تعثر على أي علامات تدل على وجود جريمة أو آثار عنف أو تعاطي مخدرات .
يذكر أن بوب ساجيت البالغ من العمر 65 عاما اشتهر بشخصية داني تانر (الأب المرح) في المسلسل التليفزيوني الشهير Full House .. كما قدم البرنامج الكوميدي الشهير America’s Funniest Home Videos .
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة ممثل شهير ميتا داخل فندق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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