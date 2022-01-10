بيع تراث أحمد زكي وانتقاد محمد رمضان والسبكي... معارك خاضها وائل الإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

فتح الملفات الساخنة واحدة من أبرز السمات التي تميزت بها البرامج التي قدمها الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، ورغم تعرضه لهجوم وصل إلى حد المطاردة قضائيا، لم يتراجع عن مواقفه.

ودخل الإعلامي الراحل في مواجهات فنية عديدة، وفجر العديد من القضايا، وفي مقدمتها تراث الفنان الراحل أحمد زكي.

تراث أحمد زكي

بعد رحيل الفنان هيثم زكي، كشف الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المعروض على القناة الأولى المصرية، إن بلال عبدالغني، محامي رامي عز الدين، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته، والوريث الشرعي له باع مكتب الراحل أحمد زكي والذي يضم أغلب مقتنياته.

وأعلن وائل الإبراشي، عن تلقيه تهديد بالملاحقة القضائية بعد فتح الملف، قائلًا: "من الذي يجب أن يُحاسب، من دافع عن الإرث الأدبي والفكري والمعنوي للفنان أحمد زكى، أم من باع ذلك؟!"، مضيفًا: "ماينفعش خصوصيات أحمد زكي تباع أو تخرج للناس بل يجب أن يضعها الورثة له داخل نطاق خصوصياتهم".

أفلام السبكي

شن وائل الإبراشي هجوما حادا ضد أفلام الأخوين أحمد ومحمد السبكي، بسبب نوعية الأفلام التي قاما بإنتاجها.

وعقب طرح برومو فيلم "ريجاتا" للمنتج محمد السبكي، قام الإعلامي الراحل بانتقاده بسبب بعض الإيحاءات والألفاظ، وأكد أن الفيلم سيتعرض لما تعرض له فيلم "حلاوة روح"، الذي تم إيقاف عرضه.

وهو ما أثار غضب السبكي ليرد عليه " انتوا الإعلاميين اللي بتعملوا ده..، سبوا السينما في حالها..أنت عاوز تعمل موضوع وخلاص".

ليرد وائل الإبراشي وهو غاضب " سيب السينما أنت في حالها ..وأنا لا يهمني أن أتكلم معاك أصلاً".

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محمد رمضان

انتقد الإبراشي، الفنان محمد رمضان بسبب إطلاقه لقب "نمبر وان" على نفسه.

الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، علق وقال "من يقول إنه رقم واحد، الناس هم من يقولون من هو رقم واحد".

لورديانا

عقب تصدر الراقصة البرازيلية لورديانا، تريند موقع "جوجل"، بعد تداول فيديو ترقص خلاله في أحد مراكز التجميل.

علق الإبراشي خلال برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، وقال إن التفاهات أصبحت تتصدر المشهد حاليا، ولم يعد البطل هو من لديه العلم والكفاءة والإنجاز الحقيقي في مجاله، بل أصبح البطل مجرد راقصة كل ما أنجزته في الحياة هو فيديو في أحد مراكز التجميل.

وتابع: "تحولت إلى تريند رقم واحد وفي مؤشر البحث جوجل.. تصدرت كل شيء، تخيلوا لما نوصل لكده! هي عملت إيه عشان تستحق ده.. إيه الإنجاز اللي عملته؟.. في الحقيقة كل إنجازها في الحياة إنها عمل رقصة تداولها الناس.. بس دا كل إنجازها".

شيرين عبدالوهاب

تصاعد الهجوم على المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد تداول فيديو لها وهي تقول "هيجيلك بلهارسيا"، ردا على طلب تقديمها أغنية "مشربتش من نيلها".

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي ما حدث مع المطربة شيرين عبدالوهاب، قائلا: "إدبح تربح، إدبح شيرين تدخل الجنة، إدبح شيرين تبقى أكثر وطنية".

وفاة وائل الإبراشي

الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وافته المنية أمس الأحد، وأقيمت صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم الاثنين، في مسجد سيدي سالم أبو الفرج في مدينة شربين محافظة الدقهلية، ودفن بمقابر عائلة الإبراشي وسط حضور كبير من أفراد عائلته ومحبيه.