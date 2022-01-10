الصور الأولى من كواليس مسلسل محمد رمضان تجمعه بدينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، صورتين من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد الذي يتعاون فيه مع المخرج الكبير محمد ياسين.

الصور هي الأولى من الكواليس وأعلن بها رمضان انطلاق التصوير، وجمعته بمخرج العمل، والمنتج محمد سعدي والفنانة دينا الشربيني، وعلق "بسم الله توكلنا على الله المشوار مسلسل رمضان ٢٠٢٢ إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.