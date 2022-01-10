سبب شائعة وفاة محمد العربي.. وعلاقة الشعراوي و"الرسالة" باعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت الساعات الماضية، انتشار شائعة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع قطاع عريض من الجمهور للبحث عن اسمه، ليصبح واحدا من الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل.

خرجت الشائعة بسبب وفاة محمد، شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربي، الذي توفي الساعات الماضية، ونتيجة لتشابه الاسمين، اعتقد كثيرون أن المتوفى هو الفنان المعتزل.

اعتزال الفنان محمد العربي كان قبل أكثر من 30 عامًا تقريبا، لذلك هناك أجيالا ربما لا تعرفه ولم تشاهد أعماله، لكنه كان من أشهر وأهم الممثلين المشهود لهم بالاحترافية، لما لا وهو ابن الممثل الكبير الراحل عبدالبديع العربي، كما أن شقيقه هو الفنان وجدي العربي، الذي عرفته السينما في سن صغير جدا، بوقوفه أمام الفنانة فاتن حمامة والفنان زكي رستم بفيلم "نهر الحب".

العربي تزوج من الفنانة المعتزلة هناء ثروت، وقررا الابتعاد عن العمل الفني منذ سنوات طويلة، وانتشر له فيديو صوره قبل حوالي 10 أعوام، حكى خلاله كيف ومتى فكر في الاعتزال.

جاء في الفيديو أن والده كان رافضا لفكرة احترافه للفن، وأراد له أن يصبح ضابطا فمنعه من التمثيل حتى انتهى من الثانوية العامة، وأمام إصراره ترك له حرية الاختيار، وبالفعل التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهناك تعرف على المخرج صلاح أبو سيف وبدأت رحلته في الوقوف أمام الكاميرات، وحقق نجاحًا كبيرًا خاصة وأنه تمتع بقبول عال لدى الجمهور.

وعن نقطة التحول في حياته، قال إن فيلم الرسالة ووقت تصويره شهد هذه النقطة، إذ تسبب ارتباطه بتصوير الفيلم عامًا ونصف في ابتعاده عن مصر قضى نصفها في المغرب، فبعد أن اختاره المخرج الكبير الراحل مصطفى العقاد، سافر معه إلى المغرب وهناك بنى العقاد كعبة بناءً كاملًا، وبعد ستة أشهر استدعى ملك المغرب المخرج الشهير وطلب منه الرحيل، شارحا له أن المملكة العربية السعودية غاضبة من الفيلم وليست راضية عنه.

بدأ العقاد يبحث عن دولة بديلة يستكمل فيها تصوير المشاهد الباقية، حتى وافق الرئيس الليبي آنذاك معمر القذافي، وانتقل العربي مع الفريق إلى ليبيا، وبسبب هذه الرحلة الطويلة فقد الكثير من عقود الأفلام الرومانسية التي كانت ستقدمه على طريقة الشاب الوسيم.

أما نقطة التحول الثانية في حياته فكانت زواجه من الفنانة هناء ثروت، والتي قال عنها إنها من أسرة ملتزمة فبدأ معنى الحياة يتغير لديه، إذ أصبح زوجا ثم أبا، وبعد لقائه ذات يومًا بالفنان محمد نجم تحدثا خلاله عن الفن وشئونه والأموال التي يجنوها من العمل به وهل هي حلام أم حرام، اتفقا على سؤال أهل الذكر، وذهب العربي وزوجته مع نجم وآخرين لزيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وعن ذلك اللقاء الذي تم عام 1986، أشار أن الشيخ اختصه وزوجته بالذهاب إلى غرفة وجلس معهما يدعي لهما، حتى أن زوجته هناء ثروت بعد سؤالها عن الحجاب، وبعد أن قال لهما لا تسألاني عن فكرة عمل المرأة، قالت إنها منذ هذه اللحظة ستبتعد عن الفن تمامًا، وهو نفس القرار الذي اتخذه زوجها بعدما اكتشف استحالة أن ينفذ شروط بعينها كأن لا يجتمع مع أجنبية، وهو ما دفعه لقرار الاعتزال بعد الانتهاء من عقود كان مرتبطًا بها لعدم قدرته على دفع شروطها الجزائية وهو ما أجازه له الشعراوي.

من أشهر أعمال محمد العربي الفنية السينمائية والتليفزيونية: "رحلة السيد أبو العلا البشري"، "حمام الملاطيلي"، "تحت التهديد"، "ألف ليلة وليلة"، "عم حمزة"، "الرسالة"، "جواري بلا قيود"، "وتمضي الأيام"، "الحب في طريق مسدود".