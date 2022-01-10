مصر.. إخلاء سبيل ممرضتين اتهمتهما منة شلبي بإهمال علاج والدتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ دقيقة واحدة

قررت نيابة الغردقة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل ممرضتين اتهمتهما الفنانة المصرية، منة شلبي، بالإهمال ‏الطبي في علاج والدتها، الراقصة المعتزلة، زيزي مصطفى.‏

أصدر القرار رئيس نيابة الغردفة، المستشار محمد غالب، وقرر إخلاء سبيل الممرضتين بضمان محل إقامتهما، وفقا لبوابة “الأهرام” المصرية.

وكانت منة شلبي حررت محضرا في قسم ثان الغردقة، يوم السبت، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي في متابعة والدتها أثناء رعايتها خلال فترة مرضها بمنطقة الجونة بالغردقة.

واستعانت شلبي بالممرضتين لمتابعة حالة والدتها إثر إصابتها بجرح.

واتهمت منة شلبي الممرضتين في المحضر بقيامهما باستخدام مياه ساخنة على جرح والدتها بدلا من دافئة، ما تسبب في تدهور جرحها وأسفر عن تقيح.

من جانبهما، أكدت الممرضتان في أقوالهما في تحقيقات نيابة الغردقة أن دورهما يقتصر على إعطاء والدة منة شلبي الدواء والعلاج في الأوقات المحددة، وكذلك القيام برعايتها ومساعدتها في الدخول للحمام والاستحمام، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

وشددا أنه لا دخل لهما بتدهور الحالة الطبية للفنان المعتزلة، زيزي مصطفى.

من ناحية أخرى، يعرض لمنة شلبي في دور العرض السينمائية حاليا أحدث أفلامها، “من أجل زيكو”، وهو كوميديا اجتماعية يشاركها بطولته، كريم محمود عبد العزيز.