بطلة مسلسل ” la casa de papel ” تشارك في إفتتاح منتدى شباب العالم

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 03:51 مساءً - شاركت النجمة الأسبانية ” إيتزيار إيتونو ” صاحبة شخصية المحققة (راكيل) في مسلسل la casa de papel في إفتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ .

وظهرت إيتزيار إيتونو على المسرح وسط تفاعل وترحيب الحاضرين بها وبدأت كلمتها قائلة ” السلام عليكم ” موجهة الشكر للجميع على تواجدها بهذا الحدث ومعربة عن فخرها بمشاركتها في هذا المنتدى .

وأشارت بطلة مسلسل la casa de papel أن هذه هي المرة الثانية التي تزور بها مصر وكانت المرة الأولى في عام 1998 لزيارة عدد من الأماكن الأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان .

وتابعت : ” هذه الأرض لا يمكن أن تصدق ما بها من تراث تاريخي .. أنا اليوم أتيت لأتحدث إلى كل الشباب ، كيف يمكن أن نجعل للثقافة دور خاصة بعد إجتياح جائحة كورونا للعالم والتي ألزمتنا منازلنا ” .

وأشارت إيتزيار إيتونو إلى أنه عن طريق الثقافة والفن يمكن التغلب بمعنويات قوية على تلك الجائحة .. مضيفة أنها في فترة العزل المنزلي شاهدت العديد من المسلسلات والأفلام من دول مختلفة مما يساعد في التواصل بين الشعوب والتعرف على الآخر .

ووجهت النجمة الأسبانية رسالتها إلى الشباب مؤكدة على أنهم هم المستقبل قائلة : ” أنتم مستقبل هذا الكوكب .. أنتم تمثلون مستقبلنا .. أنتم في أيديكم نضع عالمنا أمانة .. أتمنى أن تقوموا بالتدريب وإتقان ما تقومون بعمله ” .

ونقلت إيتزيار إيتونو تحيات كل زملائها في المسلسل الذين أكدوا على أن نجاح العمل كان بفضل الجمهور الذي أحبه ودعمه في كل مكان .